CNTE acuerda marchas e inicio de paro nacional

El magisterio de la Sección 7 confirmó que marcharán el 1.º y 15 de mayo como parte del movimiento magisterial que han realizado desde el año pasado. Confirmaron que se unirán a las movilizaciones nacionales en ambos días y también para el 1.º de junio, fecha tentativa del inicio del paro indefinido de labores en el marco del inicio del Mundial de Futbol.

Esta serie de acciones, como se ha mencionado anteriormente, corresponden a las demandas solicitadas al gobierno federal que son la abrogación a la reforma educativa que denominan Peña-AMLO, así como de la ley del Issste 2007.

La movilización del 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, se prevé que salga a las nueve de la mañana desde el punto conocido como la fuente de la Diana Cazadora, ubicada al oriente de la capital, para trasladarse hacia el parque Central.

Las afectaciones

Al ser cuestionado sobre las afectaciones del inicio del paro indefinido, el secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, declaró que el sector magisterial está preparando las condiciones en las aulas para no afectar el desempeño académico de los estudiantes.

“La huelga ya es un hecho, iniciamos diciendo el paro de 24, 48 y 72 horas, y no hemos escuchado ninguna respuesta positiva”, declaró.

Asamblea nacional

En la asamblea nacional afirmaron que la movilización no busca que se entienda que se está en contra del deporte o de los aficionados que asistirán; más bien, es ocupar ese tipo de eventos que están ante los ojos del mundo para mostrar sus demandas.

Aunque se confirmó que es un hecho el estallido de la huelga indefinida, será hasta el próximo 16 de mayo cuando se defina la fecha exacta y las actividades que se realizarán.