CNTE confirma paro indefinido de labores

Secciones magisteriales, entre ellas la Sección 7 de Chiapas, adheridas a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), confirmaron que iniciarán un paro indefinido de labores, solo deben consultar con las bases la fecha exacta, podría ser el 1 o el 8 de junio, días antes del inicio del Mundial de Futbol.

En la asamblea nacional representativa, el secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, comentó que el principal acuerdo fue el estallamiento de la huelga nacional, por lo que emplazan al Gobierno Federal para que dé una respuesta concreta a las demandas de la CNTE.

Las demandas principales son la abrogación a la reforma educativa que denominan Peña-AMLO, así como de la ley del Issste 2007, que dicen deben caer en esta etapa, para poder avanzar a un sistema solidario de pensiones. Hizo un llamado a todas y todos los maestros para sumarse.

La asamblea se volverá a reunir el próximo 16 de mayo para programar la fecha exacta, ya que deben consultar a las bases de todas las regiones, tanto de Chiapas como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, Sonora, Estado de México, Ciudad de México, entre otros.

El dirigente magisterial de Chiapas ha señalado que el objetivo es abordar a la prensa internacional que vendrá a dar cobertura al mundial en los partidos que se realizarán en México, para poder difundir la situación que prevalece entre el magisterio y el Gobierno Federal.

El próximo viernes 1 de mayo realizarán una marcha nacional en la capital del país, encabezada por una delegación de cada sección magisterial y los dirigentes de cada una. Hasta ahora no han acordado si replicarán esta movilización en Chiapas y el resto de entidades.