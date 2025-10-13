CNTE confirma paro y bloqueos en Tuxtla

Docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte) adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron que tendrán una serie de acciones como parte del paro nacional de 24 horas que se realizará el próximo 17 de octubre. En el caso de Tuxtla Gutiérrez contemplan dos bloqueos carreteros.

En el caso de Chiapas se prevé que la concentración masiva comience a partir de las nueve de la mañana en los puntos conocidos como la Pochota y la Angostura, sin especificar hora de retirada.

Causas

Este paro de labores, explicaron, es en exigencia a un sistema solidario de pensiones, así como la abrogación de la Ley Issste de 2007 y la reforma educativa de Peña Nieto y López Obrador.

La asamblea estatal también hizo extensa su exigencia a la reinstalación de una mesa de diálogo nacional y a su vez la mesa tripartita Presidenta-Gobernador-Sección VII.

La movilización nacional planea la participación de otros estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Michoacán, donde la coordinara cuenta con una amplia presencia.

Próximas acciones

Se espera que en próximos días la Asamblea Nacional defina una fecha para llevar a cabo el paro nacional de 48 horas, momentáneamente se tiene establecido que será el 25 de octubre.

Sin embargo, el paro podría recorrerse entre el 15 y 19 de noviembre o 25 y 26 de noviembre en el marco de la discusión del presupuesto de egresos sobre Educación, Salud y la miscelánea fiscal 2026 en la Cámara de diputados.

Mientras que para diciembre, como parte del 46 aniversario de la CNTE se espera que en Tuxtla Gutiérrez se realice una marcha estatal, así como una serie de actividades deportivas, gastronómicas y culturales.