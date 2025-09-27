CNTE vuelve a salir a las calles

Desde el parque Chiapasionate maestros y maestras adheridos a la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon hasta llegar al zócalo de Tuxtla Gutiérrez, esto en el marco de los 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y para reiterar sus demandas al Gobierno Federal.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección 7, comentó que continuarán pidiendo castigo para los responsables, por eso programaron esta manifestación, que coincidió con la Sesión del Consejo Técnico por el que se suspenden las clases, por lo que no se afectó a los estudiantes.

Más manifestaciones

Mencionó que las y los docentes de la región Costa grande se manifestaron en Tapachula, debido a las afectaciones que se han presentado en la carretera debido a las lluvias.

El nivel de educación indígena, por su parte, convocó a sus miles de miembros a un bloqueo en la carretera San Cristóbal-Tuxtla, en el kilometro 46, a partir de las 9:00 de la mañana.

Reiteró que las demandas del movimiento magisterial es la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Issste. Continúan solicitando otra mesa de diálogo directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta ahora no tienen una fecha para retomar la huelga nacional que iniciaron en mayo pasado y en la cual no se resolvieron sus demandas. Serán las bases desde cada región del estado que analicen y propongan a la asamblea estatal una fecha y si la retoman a nivel estatal o nacional en la Ciudad de México.

Recordó que en Chiapas con la disponibilidad del gobierno se restablecieron las relaciones bilaterales entre autoridades educativas y el sindicato, atendiendo así las últimas cadenas de cambios, también se reactivó la caja de ahorro y Fabes.