Cobach cumple con entrega de apoyo para lentes

Con el propósito de contribuir al bienestar y atender necesidades añejas de su comunidad trabajadora, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) realizó la entrega de la prestación de apoyo para lentes correspondiente al ejercicio 2025, en cumplimiento de los derechos laborales y como parte de las acciones emprendidas para fortalecer las condiciones de quienes integran la institución.

Bienestar

Durante el acto, la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, destacó que fortalecer las prestaciones laborales significa también generar mejores condiciones de bienestar para quienes, desde sus diferentes responsabilidades, contribuyen diariamente al funcionamiento y crecimiento de la institución.

En este sentido, subrayó que la recuperación y cumplimiento de prestaciones representan resultados concretos derivados del proceso de ordenamiento administrativo que impulsa su gestión, con responsabilidad y respeto a los derechos de las y los trabajadores.

“Lo que hoy entregamos, esta prestación de lentes que no se otorgaba desde 2024, es prueba de que ese trabajo, aunque difícil, es posible. Y es posible porque no lo hacemos solas ni solos: contamos con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien depositó su confianza en esta administración para que el Cobach se ordene con seriedad. Esa confianza no se traiciona con discursos; se corresponde con resultados, y eso es lo que venimos a mostrarles hoy: resultados”, detalló.