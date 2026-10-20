Cobach fortalecerá la transformación educativa

La comunidad educativa del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) dio la bienvenida a la directora general, Indra Ruth Toledo Coutiño, en un encuentro con directivos de las distintas áreas, titulares de las coordinaciones de zona y el personal en general, realizado en el patio principal de las oficinas centrales.

En este primer acercamiento con el personal, la titular del colegio convocó a sumar esfuerzos para fortalecer las acciones académicas y administrativas, de acuerdo con la política humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con el propósito de mejorar la formación integral de las y los estudiantes, y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

Ejes

Entre las principales líneas de trabajo que impulsará su administración, destacó la importancia de que el bachillerato no represente el final del camino educativo para las juventudes, sino una plataforma para continuar sus estudios y construir un mejor futuro. Asimismo, planteó avanzar en la transformación digital del colegio para simplificar procesos, hacer más eficientes las tareas administrativas y fortalecer los servicios educativos.

“A nuestras y nuestros estudiantes: ustedes son el centro y la razón de ser de todo esfuerzo institucional”, expresó, al subrayar que su gestión buscará garantizar espacios dignos y seguros, además de las herramientas pedagógicas necesarias para brindar una educación pertinente y de calidad.

Llamado

Toledo Coutiño también manifestó su confianza en la capacidad de la comunidad cobachense para afrontar los retos institucionales y demostrar la fortaleza del colegio. En ese sentido, convocó a trabajar con unidad, compromiso y responsabilidad para consolidar una nueva etapa de desarrollo académico y administrativo, siempre escuchando a las representaciones sindicales.

Como parte de esta visión, se definió como una mujer territorial, cercana al campo y a las comunidades, comprometida con conocer de primera mano las necesidades de los centros educativos. Por ello, anunció su intención de visitar la mayor cantidad posible de planteles y centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD), con el objetivo de identificar áreas de oportunidad, fortalecer sus condiciones y contribuir a garantizar una educación de calidad para las y los jóvenes en cada rincón de Chiapas.