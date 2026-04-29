Cobach ha pagado más de 34 mdp en derechos laborales

En la presente administración, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) ha pagado más de 34 millones 250 mil pesos en pasivos laborales correspondientes al ejercicio 2025, por concepto de pensiones por jubilación, invalidez, renuncias, rescisiones y pagos de marcha, en beneficio de trabajadoras y trabajadores que dedicaron su trayectoria al servicio de la educación pública de Chiapas.

La institución informó que se están implementando las gestiones ante las instancias competentes del Gobierno del Estado por pasivos pendientes de liquidación por un monto de 42 millones 613 mil 998 pesos, los cuales corresponden a compromisos acumulados por administraciones anteriores que no realizaron oportunamente la cobertura presupuestal necesaria para solventar los pagos de los rubros mencionados.

Gestiones

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, explicó que los recursos destinados al pago de jubilaciones y prestaciones laborales provienen de transferencias del Ejecutivo estatal, cuya radicación está sujeta a calendarios presupuestales y procesos normativos que involucran la intervención coordinada de diversas instancias gubernamentales.

En el marco de la política humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el Cobach reiteró su compromiso con los derechos laborales de su personal activo y jubilado, y precisó que las gestiones presupuestales ante las instancias competentes continuarán hasta la liquidación total de los compromisos pendientes.