Cobach inicia su curso propedéutico

Inició el curso propedéutico en los 338 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), en donde participan 34 mil 558 estudiantes que comienzan una nueva etapa de su formación académica en este nivel en el semestre 2026.

Del 10 al 21 de agosto, las y los nuevos alumnos tendrán la oportunidad de conocer su nuevo plantel, integrarse con sus compañeras y compañeros, acercarse a sus docentes y familiarizarse con la dinámica de la institución, en un ambiente que busca fortalecer tanto su preparación académica como su desarrollo socioemocional.

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, expresó su agradecimiento a las madres y padres de familia por la confianza depositada en la institución y dio la bienvenida a las y los miles de jóvenes que se incorporan a la comunidad cobachense.

Etapa de oportunidades

Figueroa García destacó que el inicio del bachillerato representa una etapa de grandes oportunidades y aprendizajes, por lo que invitó a las y los estudiantes a disfrutar esta experiencia, conocer a sus nuevos compañeros, participar activamente y aprovechar cada una de las oportunidades que les brinda el Cobach.

El curso propedéutico tiene como propósito nivelar los conocimientos básicos de las y los estudiantes de nuevo ingreso, fortalecer aprendizajes esenciales y dar a conocer el modelo educativo del Cobach, proporcionándoles herramientas académicas y metodológicas que contribuyan a un mejor desempeño durante su trayectoria escolar y a la prevención de la deserción.