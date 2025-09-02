Cobach mantiene comunicación con sus planteles

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) inició el semestre escolar en sus 337 planteles, que conforman la institución que atiende a más de 120 mil alumnos.

El acto protocolario aconteció en Tapachula, contando con la presencia del director general Miguel Prado de los Santos y el alcalde de Tapachula Yamil Melgar, en el plantel 08.

El director general del Cobach señaló que se mantiene en permanente recorrido por la entidad, para atender las necesidades que existen, escuchar a los trabajadores y con especial atención a los alumnos en temas como acoso. Debe de haber coordinación con las instituciones de seguridad y justicia.

Calidad de educación

Expuso que se trabaja en la calidad de la educación en Chiapas, los resultados han sido muy positivos, por eso las familias le tienen confianza y buscan ingresar a este nivel en la institución, para continuar con sus estudios profesionales. Reconoció que una alumna de estos planteles obtuvo la mayor calificación en su ingreso a la máxima casa de estudios del país, la UNAM.

Enfatizó que, además de la calidad educativa, se promueven las actividades culturales y deportivas para que los jóvenes encaucen sus inquietudes de manera positiva, algunas situaciones aisladas han sido atendidas en conjunto con otras instituciones como la Fiscalía, las corporaciones policíacas para mayor vigilancia del plantel y atención a las denuncias que pudieran generarse.

Sin interés en la política

Miguel Prado de los Santos afirma que en este momento el tema político no está en sus objetivos y está alejado del mismo, quien tenga otros objetivos no puede hacerlo dentro de la institución, aseguró, y agregó que los esfuerzos como director del Cobach están enfocados al trabajo en la institución, con alumnado dando resultados destacados en eventos nacionales.

Dijo que en la actualidad la institución cuenta con gran apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar que ha estado en todos los eventos importantes.