Cobach Plantel 24 primer lugar del Concurso de Teatro de la FGE

La obra “Silencios que gritan”, realizada por alumnos del Cobach Plantel 24 en coordinación con la Casa de la Cultura de Teopisca, fue la obra ganadora del Concurso de Teatro que organizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Altos y la Fiscalía de Justicia Indígena.

Segundo lugar

Los convocantes dieron a conocer que el segundo lugar lo obtuvo el municipio de Zinacantán, con la obra: “Xa k’an me mu k’an / Lo quieras o no”, por alumnos de la Casa de la Cultura

Tercer lugar, Oxchuc, título de la obra: “Pajal mats’ / pozol agrio”, por alumnos de la Casa de Cultura

Se dijo que la finalidad de este concurso fue impulsar y dar visibilidad a las expresiones teatrales de las comunidades indígenas de Chiapas.

Los ganadores fueron seleccionados por un jurado especializado que evaluó la calidad artística, el mensaje social y la representación de la identidad cultural de las piezas presentadas.

Lo anterior fue dado a conocer por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) que coadyuvó en la promoción de este concurso a través de las Casas de Cultura participantes.

Está actividad se llevó a cabo en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), acto que fue encabezado por Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del Estado de Chiapas, entre otras autoridades.