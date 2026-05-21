Cobach y SSP fortalecen acciones educativas

Con el compromiso de fortalecer entornos seguros y de bienestar para las juventudes y la sociedad chiapaneca, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, y el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional en el auditorio “Amparo Montes”, de Tapachula.

El acuerdo tiene como objetivo establecer bases y mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para fortalecer acciones de prevención, cultura de paz y seguridad, así como continuar impulsando oportunidades educativas para personas privadas de la libertad desde los Centros de Reinserción Social (Cerss) a través del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Cobach.

En lo que va de 2026, un total de 186 internos han sido beneficiados con estudios de nivel medio superior: 44 alumnos en el Cerss Tapachula, 105 en el Cerss El Amate, de Cintalapa y 37 en Villa Crisol, en Berriozábal; acciones que contribuyen a la reinserción social y al fortalecimiento de nuevas oportunidades de vida mediante la educación.

En este acto, donde estuvo presente el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, la titular del Cobach destacó que la educación representa una herramienta fundamental para transformar vidas y construir nuevas oportunidades para las y los chiapanecos.

Educación humanista

“En el Cobach creemos en una educación incluyente, humanista y cercana, capaz de abrir caminos de superación y fortalecer la construcción de una sociedad con más oportunidades y bienestar para todas y todos”, expresó.