Cobro por pago con tarjeta no es ilegal

El delegado indicó que lo mejor es reportar al negocio directamente con el banco. Carlos López / CP

Aunque son pocos, todavía algunos comercios de diversos giros realizan un cobro extra a sus clientes que pagan con tarjeta de débito o crédito, con lo cual transfieren la comisión que ellos deben pagar al banco por el servicio de la Terminal Punto de Venta, lo cual no es ilegal.

Actualmente no hay ninguna ley o norma que prohiba que los comercios transfieran a sus clientes esta comisión; no obstante, los contratos que estos firman sí establecen que la comisión no puede ser transferida al tarjetahabiente.

En caso de hacerlo el banco les puede cancelar el contrato, sin embargo, una opción es presentar una queja ante la institución bancaria dueña de la Terminal Punto de Venta, cancelar la compra o servicio y acudir a otro establecimiento donde la cobren.

Hildiberto Ochoa Samayoa, titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), comentó que no es la institución financiera quien establece la comisión, es decisión del negocio.

Por ello es raro que cobren la comisión a sus clientes porque se restan a sí mismos competitividad, porque hoy en día pocos lo hacen, y obviamente el cliente buscará lo que más le convenga a su economía. Lo cierto es que legalmente no tienen impedimento.

Criterios de contrato

Señaló que dependerá del contrato que haya hecho el negocio con el banco, pero ninguna institución bancaria establece un cobro de comisión para los usuarios, esta debe ser pagada por el negocio.

Aunque la Condusef no puede intervenir es posible acudir —además del propio banco— con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como usuario, para que quede registro del negocio que cobra esa comisión. Los bancos solo cobran comisión a los usuarios por disposición de efectivo en cajeros y por checar el saldo, esto igual depende de cada institución.

El delegado indicó que, históricamente, se presentan más quejas y denuncias por anomalías en el uso de las tarjetas de débito, por clonación, transferencias no reconocidas, cobros no reconocidos, créditos no solicitados, entre otros.

Si el pago es con tarjeta de crédito, el usuario no puede solo negarse a pagar ese cobro extra que le hicieron, debido a que le traerá problemas con el banco.