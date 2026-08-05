Cocinas de leña, alerta por salud pública

Investigadores que realizan proyectos de cocinas ecológicas coincidieron en señalar que la cocina con leña en Chiapas sigue representando un riesgo de salud sumamente frecuente, sobre todo entre mujeres de edad adulta y comunidades indígenas.

Muestra de ello es lo que ocurre en Chiapa de Corzo, donde el paisaje cotidiano del ambiente rural, el crujir de la leña y el aroma a carbón, suelen asociarse erróneamente con una estampa folclórica intacta.

Sin embargo, detrás de la combustión interna en los hogares rurales, se esconde una crisis silenciosa de salud pública: la inhalación sistemática de gases tóxicos provenientes de fogones abiertos.

Liderados por los investigadores Eddy González García, Nguyen Molina Narváez, Raúl Pável Ruiz Torres y Juan Carlos Solís Granados, intervinieron de forma prioritaria en viviendas encabezadas por mujeres jefas de familia y adultas mayores con secuelas respiratorias latentes.

Humo

Recordaron que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de un tercio de la población mundial cocina con biomasa, exponiéndose a concentraciones de partículas suspendidas que equivalen a fumar varios paquetes de cigarrillos al día.

Y este tipo de escenarios se observan en diversas regiones de Chiapas.

Las consecuencias biológicas son devastadoras: accidentes cerebrovasculares, carcinoma pulmonar y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). A nivel nacional, Chiapas ostenta el primer lugar en consumo de leña para la preparación de alimentos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Proyecto

Para combatir esta problemática socioambiental en el territorio, un equipo de investigadores diseñó e implementó un modelo de Ecocinas sustentables en las comunidades de Emiliano Zapata II y La Hacienda, en el municipio de Chiapa de Corzo.

El proyecto se enmarca en la investigación de frontera, desarrollo de un modelo de producción social replicable de vivienda y hábitat, financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) (clave 321260), y se articuló de forma metodológica desde la unidad de competencia Taller de Materiales Alternativos.