Cocineras tradicionales zoques piden proyectos

Ricarda Jiménez Tevera, cocinera tradicional zoque con más de 47 años de experiencia, manifestó la falta de apoyo por parte de las instituciones gubernamentales hacia las cocineras, situación que por años han padecido a pesar de que les han prometido proyectos.

Expuso que hace años la prometieron un proyecto para remodelar su cocina, sin embargo, le fue cancelado sin explicación. “Me mandan la llamada de Turismo del estado y me dicen que no se va a poder”, declaró.

Explicó que, al ser invitadas a festivales locales deben asumir todos los costos: “Tenemos que llevar nuestra comida, cargar mesa, silla... es mucho trabajo y aún así no nos apoyan”, señaló.

Jiménez Tevera asegura que las desatenciones han sido una constante, aunque mantiene la esperanza de que la actual administración cambie esto. “Nunca he recibido ningún apoyo, nunca”, sentenció.

Pidió también que haya una clara distinción entre las “comideras viejas” como ella, con décadas de oficio y herencia familiar, hacia aquellas que se hacen pasar y se autodenominan como si lo fueran.

Frente a esta situación, Ricarda Jiménez anunció que está formando un grupo de cocineras originarias de Copoya, hijas y nietas de comideras, para unirse y exigir ser tomadas en cuenta. “Estamos alegando nuestro derecho por antigüedad”, afirmó.

Finalmente, lanzó un llamado a las autoridades para que hagan proyectos sólidos, que las conozcan y vean la realidad que viven las guardianas de la cocina tradicional.