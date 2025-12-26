Colaboración del HEP en beneficio de la niñez

Luego que el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, realizara un recorrido por el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSSBienestar, el director del Hospital, Rafael Guillén Villatoro, aseguró que existe total coordinación en Chiapas para ofrecer atención especializada a todas y todos los chiapanecos.

Coordinación

El director explicó que esta cercanía del mandatario ratifica el compromiso de coordinación de todos los organismos de Salud en Chiapas.

Precisó que el mandatario estatal visitó a las niñas y niños hospitalizados y les entregó regalos, llevando un mensaje de cercanía y aliento durante su estancia.

Durante el recorrido, acompañado del secretario de Salud Omar Gómez Cruz, Eduardo Ramírez Aguilar aplaudió el trabajo, la vocación y el compromiso del personal que día con día brinda atención de calidad y con humanismo a la niñez chiapaneca.

Compromiso

Por último, Rafael Guillén dijo que el Hospital de Especialidades Pediátricas mantiene su total voluntad para seguir ofreciendo medicina especializada para los chiapanecos, de manera particular a la población infantil.