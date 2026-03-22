Colaboran en la educación de más de mil personas

Un total de mil 74 personas son alfabetizadas por 72 asesores de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en el actual periodo, como parte del Programa de Alfabetización “Chiapas Puede”, indicó el secretario académico de esta casa de estudios, Enrique Pérez López.

Dio a conocer que en 2025 la universidad brindó atención a 841 educandos, con el apoyo de 54 asesores y 10 supervisores. El trabajo de alfabetización se desarrolló en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Nueva Palestina, Acapetahua, Villa Corzo, Reforma y Huixtla.

Convocatoria

La enlace institucional del programa en la Unicach, María Fernanda Penagos Lobato, explicó que para ampliar el número de beneficiarios, la universidad lanzó una convocatoria abierta dirigida a estudiantes, personal académico y administrativo, quienes respondieron favorablemente.

Agregó que también se fortalecerá la supervisión, con el objetivo de garantizar la calidad del proceso de enseñanza y evitar la deserción de los participantes.

Los alfabetizadores trabajan con el método pedagógico Matías de Córdova, creado por la Secretaría de Educación, por medio del cual ideó una serie de materiales que les son otorgados, una vez que reciben una capacitación en línea.

Proceso

Se trata de un curso breve para que aprendan el proceso de enseñanza básico y la alfabetización sea efectiva, que garantice que las personas aprendan a leer y escribir en nivel básico en un periodo promedio de cuatro meses.

La idea es que los alfabetizadores enseñen con el método correcto para que los adultos mayores aprendan a leer en dos o tres meses, sobre todo su nombre y firma.