Detrás de cada proceso judicial existe una historia humana y, en muchos casos, una oportunidad para transformar vidas. Bajo esta premisa, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, encabezaron la ceremonia de la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional en el marco del Programa de Justicia Terapéutica para el Tratamiento de Adicciones, mediante el cual se fortalecen los mecanismos de atención, rehabilitación y reinserción social.

Este instrumento, suscrito entre el PJE, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, representa la suma de voluntades institucionales para brindar a las personas que enfrentan determinados procesos penales relacionados con el consumo problemático de sustancias psicoactivas, la posibilidad de acceder al beneficio de la suspensión provisional del procedimiento y así empezar un tratamiento especializado que le permita recuperar su bienestar y construir un nuevo proyecto de vida.

Convenio

En su mensaje, el gobernador Eduardo Ramírez reconoció la importancia de este convenio, orientado a implementar una justicia restaurativa que busca dignificar a las personas que viven con una adicción y brindarles acompañamiento profesional por parte de las instituciones. Subrayó que, el primer paso es reconocer que en Chiapas existe una problemática de consumo de drogas, a fin de abordarla como un asunto de salud pública y asumir el reto de atender sus causas, para evitar que se convierta en un factor generador de violencia.

Además, manifestó su agradecimiento al PJE, a la Secretaría de Salud y al IMSS Bienestar por esta iniciativa, que fortalecerá la coordinación con la FGE, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y otras instancias, en favor de las juventudes y de la comunidad chiapaneca. “Lo que queremos es hacer de Chiapas no solo el estado más seguro, sino también el más feliz para vivir”, expresó.

Justicia con humanismo

En este sentido, el magistrado presidente Moreno Guillén manifestó que en el PJE se trabaja bajo el lema de “Justicia con Humanismo” porque se busca que las y los jueces tengan una diferente perspectiva de actuar al momento de juzgar, colocando a la persona humana en el centro de las resoluciones judiciales. Por ello, este convenio es importante para tener una mejor justicia, que permitirá que las personas reciban tratamientos, evitando la reincidencia en adicciones y actos delictivos, con la visión institucional de que si no hay justicia, no hay paz.

Durante sus intervenciones, la coordinadora del IMSS Bienestar Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, coincidieron en destacar la responsabilidad compartida de acompañar a las personas en sus tratamientos, como parte de una estrategia de seguridad que previene el delito y que ofrece alternativas a la privación de la libertad, reconociendo el éxito en esta coordinación y confianza interinstitucional, bajo el liderazgo de Eduardo Ramírez Aguilar.

Compromiso

Con esta firma de convenio, el Poder Judicial del Estado de Chiapas refrenda su compromiso de continuar trabajando desde los Juzgados Especializados en Justicia Terapéutica, en donde el cumplimiento de la ley converge con el reconocimiento de la dignidad humana y la capacidad de las personas para asumir responsabilidades, demostrando que, cuando existen la voluntad ciudadana y el respaldo institucional, es posible abrir nuevos caminos hacia la paz.