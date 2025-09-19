Colapsa cerro en Tenejapa por precipitaciones

Debido a las fuertes lluvias que afectan la región, la madrugada de este jueves se registró el deslave de un cerro en la zona del periférico de la cabecera municipal de Tenejapa, a la altura de la curva conocida como María.

Afectaciones

El derrumbe ocasionó que los automovilistas no pudieran circular por esta vía, por lo que la autoridad hizo un llamado a los habitantes de las colonias, comunidades y barrios del municipio a no transitar por esta carretera por el peligro que representa.

Dieron a conocer que el derrumbe fue ocasionado debido a las lluvias que se han registrado constantemente en la región Altos de Chiapas y que continuaban hasta la tarde de este jueves.

Lo anterior ha generado el deslizamiento de tierras, rocas y ramas de árboles en las carreteras de esta región.

Llamado

Personal de Protección Civil (PC) reiteró el llamado a la población a no viajar por este tramo, este periférico comunica también hacia la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

En el lugar del accidente se encuentra personal de PC recomendando a todos los automovilistas y a transeúntes no acercarse en la zona, porque existe la amenaza de desprendimiento de rocas, tierras y árboles.