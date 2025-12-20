Colapsa drenaje en el hospital general de Huixtla

El colapso de la red de drenaje, provocó la contaminación de diversos módulos en el hospital general de Huixtla dependiente del IMSS Bienestar, lo que llevó a los médicos a suspender la atención a mujeres embarazadas y partos.

Asimismo, el área de hemodialisis se encuentra sin funcionar desde hace varios días, presuntamente por la falta de mantenimiento a los equipos, según denunciaron diversos pacientes.

Áreas afectadas

En las últimas horas, se reportó que las tuberías del drenaje colapsaron y por ese motivo se presentó un derrame de aguas negras, que abarcó el área de todo cirugía.

Por ello se pidió la intervención del Sistema Municipal de Agua Potable (Sapam) para que se atendiera la problemática.

Se dijo que al realizar la verificación, los técnicos de este organismo informaron que se requiere una remodelación completa, por lo que al no haber recursos disponibles para ello, el área permanecerá cerrada por tiempo indefinido.

Señalan ausentismo de personal

Esta situación se presenta cuando está por terminar el año y consecuencia de ello, también existe ausentismo de personal lo que dificulta la atención de los pacientes que llegan a esa institución.

El hospital general de Huixtla depende del IMSS Bienestar, por lo que exigieron a las autoridades competentes atender la problemática, ya que son miles de pacientes de los municipios de la costa y sierra que acuden a diario a ese nosocomio.