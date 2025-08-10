Colapsa red de agua; falta de mantenimiento

La red que abastece de agua a la población de Huixtla, que procede del río Negro, colapsó desde hace ocho días por falta de mantenimiento, y por ese motivo, carecen del vital líquido.

Los habitantes responsabilizaron al alcalde Régulo Palomeque Sánchez por esa situación, pues desde hace diez meses inició su administración y no se preocupó por revisar las estructuras y la madera que sostenía los tubos de 16 pulgadas de diámetro que se quebraron.

Afectación en toda la ciudad

Fue a la altura del kilómetro ocho en el tramo Huixtla-Motozintla en donde ocurrió el colapso, aunque las autoridades ahora señalan que se debió a las lluvias.

Juan Crisóstomo Pérez mencionó que en diez meses han sufrido constantes cortes del servicio, pero ahora es definitivo y toda la ciudad se encuentra afectada, sin que hasta el momento se sepa cuándo reiniciarán la dotación del vital líquido.

“Estamos ahora agarrando agua de la lluvia, por lo menos para los servicios básicos, pero es urgente que se solucione el problema del colapso del sistema de agua”, mencionó.

Insistió que el colapso se debe a la falta de mantenimiento, pero las autoridades municipales argumentan que “ya se está trabajando para restablecer al servicio”.