Colapsa red de drenaje en hospital y exigen solución

El Hospital General de Huixtla enfrenta una crisis sanitaria que se ha convertido en un grave riesgo para el personal médico, pacientes y familiares, luego del colapso total de su red de drenaje, situación que se viene arrastrando desde su reinauguración, la situación es prácticamente insoportable para quienes tienen la necesidad de acudir a consulta y para el mismo personal, esto evidencia fallas graves en la infraestructura del nosocomio.

Contexto

Desde la semana pasada, trabajadores del hospital habían reportado de manera reiterada fétidos olores en el área de urgencias, señales claras de un sistema de drenaje en deterioro, en la primer semana de este año, la red colapsó por completo, provocando el desbordamiento de aguas negras y la contaminación de áreas sensibles del hospital.

La situación obligó este sábado 10 de enero al personal médico, de enfermería y administrativo a suspender actividades y concentrarse en el estacionamiento del nosocomio para exigir una solución inmediata. Ante la ausencia del director del hospital y sin condiciones mínimas de seguridad, los trabajadores acordaron no recibir más pacientes ni otorgar consultas, canalizando a los enfermos hacia hospitales de Tapachula para evitar exponerlos a un peligro mayor.

Exigen reparación

De acuerdo con testimonios del propio personal, el sistema de drenaje se encuentra obsoleto y totalmente rebasado por la demanda actual del hospital, por lo que advirtieron que cualquier reparación superficial sería insuficiente. Exigen trabajos de reconstrucción responsables, definitivos y con supervisión real.

Las obras de rehabilitación a esta estructura fueron realizadas durante el sexenio pasado, en las que fueron señaladas desde entonces por su mala calidad y por los altos costos ejercidos con recursos públicos. Para el personal, lo ocurrido es una prueba más de los presuntos desfalcos en el sector salud durante el sexenio de Rutilio Escandón, irregularidades que, denuncian, permanecen impunes pese a existir señalamientos formales y evidencia documentada.

Piden intervención

“Aquí atendemos a personas con pie diabético, mujeres embarazadas y pacientes en estado delicado. Exponerlos a aguas negras es inhumano. Urge la intervención inmediata de las autoridades y que se llame a cuentas a los responsables”, expresó un trabajador de la salud.

El personal del Hospital General de Huixtla exige un plan urgente de contingencia, la evacuación segura de los pacientes hospitalizados y la intervención directa de las autoridades estatales para evitar una tragedia sanitaria anunciada. Mientras tanto, el hospital permanece como un símbolo del abandono institucional y de una deuda pendiente con la salud de los chiapanecos.