Colapsa tránsito en libramiento Norte

Intenso congestionamiento vehicular se registró la tarde del sábado sobre el cruce del libramiento Norte y el bulevar Andrés Serra Rojas. Cientos de automovilistas permanecieron varados por varias horas debido a un bloqueo ubicado a la altura de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La fotogalería muestra largas filas de vehículos avanzando a vuelta de rueda, mientras conductores y pasajeros enfrentan las altas temperaturas, situación que ha provocado molestia e inconformidad entre quienes transitan por la zona.

En el lugar se mantuvo una unidad preventiva con dos elementos, quienes informaron que la afectación vial fue consecuencia del cierre de la circulación en las inmediaciones de la fiscalía.