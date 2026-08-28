Colapso de barda pone en riesgo inicio de clases

Padres de familia, docentes y alumnos de la Escuela Secundaria General Número 4 de Tapachula o Secundaria Cuauhtémoc, localizada en la avenida Central Oriente, han solicitado a autoridades de Protección Civil (PC) de Tapachula un dictamen que permita tener la confianza para iniciar clases el próximo lunes, luego de un reciente colapso de la barda perimetral y las condiciones de los salones.

En la víspera del inicio de clases programada para el próximo lunes 31 de agosto, los padres han mostrado preocupación por la seguridad de sus hijos; un primer colapso de la barda perimetral ocurrió hace varias semanas y fue atendido; sin embargo, un segundo tramo sufrió daños, a lo que se suma el marcado deterioro estructural de los salones.

Hay un consenso entre los padres y madres de familia ante la falta de seguridad en la integridad física de sus hijos; señalan que determinaron no enviarlos si no existe de parte de PC un dictamen que garantice la seguridad del plantel, que cuenta con una matrícula superior a los mil alumnos en los dos turnos.