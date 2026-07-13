Colecta para apoyar a damnificados en Venezuela

La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez se sumó a las acciones de solidaridad internacional en favor de las personas afectadas por los sismos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio, mediante una colecta especial realizada en todas las parroquias de la jurisdicción eclesiástica.

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor José Francisco González González, informó que la jornada solidaria se llevó a cabo el pasado domingo 5 de julio y fue coordinada por Cáritas, con el objetivo de brindar apoyo a las familias que resultaron damnificadas por el desastre natural.

El prelado señaló que, desde que ocurrieron los movimientos telúricos, la comunidad católica ha acompañado espiritualmente el sufrimiento de quienes perdieron a familiares, resultaron lesionados o vieron afectado su patrimonio a consecuencia de la emergencia.

“La colecta quiere ser un signo tangible de que la caridad no tiene fronteras”, expresó.

Destacó que los recursos obtenidos serán canalizados a través de Cáritas Mexicana y Cáritas Venezolana para garantizar que la ayuda llegue directamente a las personas que más lo necesitan.

Explicó que, aunque la colecta parroquial concluyó el pasado domingo, las personas interesadas en continuar apoyando esta causa aún pueden realizar donativos mediante las cuentas de Cáritas de Tuxtla o de la Economía Diocesana.

Asimismo, reiteró el llamado a mantener la solidaridad y la oración por el pueblo venezolano, especialmente por las víctimas mortales, las personas heridas y las familias que enfrentan las consecuencias de la tragedia.

“Seguimos pidiendo al Señor de la vida que conceda el descanso eterno a las víctimas, fortalezca y consuele a los afligidos y sostenga con esperanza a quienes han visto afectadas sus vidas y su patrimonio”, manifestó.