Colectan envases vacíos de agroqui´micos

En los últimos tres años, en los municipios de la región del Soconusco se han recolectado más de 105 toneladas de envases vacíos de agroquímicos en el marco del programa Campo Limpio, informó el coordinador regional de Amocali, Luis Felipe Torres.

Es en el cantón El Llanito del municipio de Mazatán en donde se ubica el único centro de acopio de envases vacíos de agroquímicos que les da un final seguro, cumpliendo con las normas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Salud.

“El objetivo es prevenir riesgos ambientales y de salud a la población de comunidades rurales, en donde se utilizan los productos en los cultivos agrícolas”, señaló.

En el marco del Encuentro Agrofitosanitario Chiapas 2025 organizada en conjunto con la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (Umffaac) y la participación de instituciones federales y estatales, se realizó una visita al centro de acopio en donde se mostró la forma de la recolección segura de los envases.

El coordinador de Amocali para los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, explicó que el centro de acopio en Mazatán inició operaciones en el año 2006 y recibe envases de los 16 municipios de la región del Soconusco, a los cuales se les da el destino correcto.