Colectiva acompañará a Madres Buscadoras

La organización comunitaria Colectiva Cereza, dio a conocer este martes que “atendiendo la solicitud de la Colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, compartimos públicamente que hemos aceptado retomar la asesoría jurídica en sus causas”.

Esta labor precisa “se asume desde nuestro compromiso con la justicia social y con la alegría de volver a coincidir con madres e hijas a quienes acompañamos desde hace tiempo en sus procesos de búsqueda. Mujeres valientes con quienes hemos construido experiencia y conocimiento colectivo para la búsqueda de sus familiares desaparecidxs”.

En el comunicado expresan su reconocimiento y respeto a todas las madres, hijas, hermanas y esposas que, en Chiapas y en todo el país, luchan por la verdad y la justicia en las causas de sus familiares asesinadas y en la búsqueda de sus seres queridxs.

Postura

“Sabemos que esta lucha está marcada por heridas abiertas, ausencias que pesan y noches sin respuestas, pero la fuerza con la que mantienen la esperanza, la valentía con la que nombran a quienes aman y la determinación con la que cada día vuelven a buscar y a luchar por la justicia, nos inspira a acompañarlas con solidaridad y firmeza”, agregan.

“Tenemos claro que el exigir a las autoridades que den respuesta a quienes viven en zozobra frente a la ausencia de sus familiares genera incomodidad y reacciones institucionales que se transforman en ataques velados o directos, sumándose al cúmulo de violencias que enfrentan las familias y también las defensoras que las acompañan”.

Por todo ello, “desde La Colectiva Cereza reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo espacios de apoyo, articulación y esperanza, donde ninguna madre, hija o familia tenga que buscar sola verdad y justicia.

“No dejaremos de luchar por los Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad, contra la violencia institucional, por la no impunidad y por el acceso a la justicia para las mujeres en Chiapas”, afirma.