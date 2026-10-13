Colectivas feministas clausuran oficinas del PAN

Luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) impugnara la reforma electoral de paridad efectiva impulsada desde el gobierno estatal y aprobada por el Congreso del Estado hace unas semanas, integrantes de diversas colectivas feministas clausuraron de manera simbólica las oficinas del Comité Directivo Estatal del blanquiazul en Tuxtla Gutiérrez.

La concentración que tuvo como punto de reunión el parque de la Marimba, juntó a feministas de distintos municipios de la entidad para mostrar su descontento con la impugnación hecha por esa fuerza política a la reforma.

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Tras recorrer casi siete cuadras, arribaron a las instalaciones del PAN Chiapas, ahí realizaron un posicionamiento donde expresaron su rechazo y recalcaron que defenderán cualquier acto que intente frenar la participación femenina en los próximos comicios locales.

“Hoy estamos alzando la voz y dejando muy en claro, las mujeres no estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo piso parejo para trabajar y caminar en las mismas circunstancias que los hombres”, expresó Magaly Guillén, originaria de Comitán.

Alzar la voz

Al mismo tiempo, María Gómez López, de Chanal, dijo que las mujeres de pueblos originarios están listas para gobernar y mencionó que no permitirán que sea el marido quien gobierne si una mujer gana la elección: “espero que no se dejen compañeras de los municipios indígenas, debemos alzar la voz”, exhortó.

Una vez fuera del edificio colocaron sellos con la leyenda de “clausura por machismo político”, también pancartas en la entrada principal que expresaban su apoyo a la paridad electoral, incluso algunas dirigidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que se escuche la postura de las mujeres en el estado.

Finalmente, las más de 50 mujeres afirmaron que seguirán alzando la voz para respaldar esta reforma que dijeron es una deuda histórica que merecen las mujeres de Chiapas, de México y del mundo.