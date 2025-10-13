Colectiveros inician movimiento en contra de mototaxis

Ante la indiferencia de las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, conductores de diferentes rutas que realizan el recorrido en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez han iniciado un movimiento para exigir detener la invasión de mototaxis, una situación que afecta su operatividad.

Es por ello que los conductores de las unidades han decido tomar acciones, incluso como medida desesperada han optado por iniciar un paro de labores a partir de este martes 14 de octubre.

La situación es incontrolable

En este movimiento, que se ha salido de las manos de los propietarios, estarán participando conductores de las rutas: 5, 50, 51, 70, 83, 86, 89,117 y 2000, que por varios años han prestado el servicio en las colonias como Ruiz Ferro y El Refugio.

De acuerdo a los denunciantes, estiman que debido a la permisividad de las autoridades de transporte, en la actualidad operan con impunidad cerca de 500 mototaxis que han invadido sus rutas.

“Esta es una lucha que estamos emprendiendo los choferes, por las afectaciones que han generado la presencia de aproximadamente 500 mototaxis que ponen en riesgo al transporte colectivo”, expresó uno de los afectados.

Temen que rutas desaparezcan

El problema ha escaldado a tal punto que los choferes temen que en un corto tiempo diferentes rutas puedan desaparecer.

“Todos los mototaxis que están operando en la impunidad en Tuxtla Gutiérrez deben ser retirados, porque la ley prohíbe que este tipo de unidades circulen en zonas metropolitanas, por el grave riesgo que representan”, indicaron.

Señalaron que estas unidades no cuentan con seguro, son conducidos a alta velocidad por adolescentes que no tienen licencia, mucho menos un permiso y protagonizan fuertes accidentes.

Lamentaron que la Secretaría de Movilidad y Transporte no haya tomado acciones urgentes ante un problema que ha crecido de manera desproporcionada, y muestra de ello es que los mototaxis operan también en colonias como Terán, San José y otros puntos.

Comentaron que desde la pasada administración las autoridades de transporte, en su momento encabezadas por Aquiles Espinosa, permitieron el ingreso de estas unidades, sin embargo, en marzo del 2025 entraron más mototaxis, con mayor organización, argumentando que la Secretaría de Movilidad y Transporte autorizó su ingreso.

Ante las afectaciones, los conductores han decidido emprender esta lucha para exigir el retiro de las unidades y que hagan valer la ley en la capital chiapaneca.