Colectivo accidentado en Tuxtla tenía placas particulares

Tras el accidente registrado en la colonia 24 de Junio de Tuxtla Gutiérrez, donde dos unidades del transporte público colectivo chocaron y dejaron un saldo de 15 personas lesionadas, la secretaria de Movilidad y Transporte (SMyT) del Estado, Albania González Polito, informó que la unidad señalada como responsable no cuenta con concesión y operaba con un amparo firmado durante la administración anterior.

Detalló que este transporte público circulaba con placas particulares, situación permitida por convenios heredados que autorizaban su operación ante la necesidad del servicio en diversas rutas, entre ellas la 49.

Dijo que, tras el siniestro, se localizó a los dueños y se determinó que la unidad será retirada de circulación, sin que pueda volver a ingresar ninguna otra con ese número económico.

González Polito precisó que el otro involucrado sí es concesionado, cuenta con seguro y los requisitos correspondientes para atender a los afectados. En cambio, en el caso de la unidad irregular, serán sus propietarios quienes deban cubrir los gastos de las personas heridas.

Consecuencias

Si no lo hacen, dijo, los afectados podrán acudir a las instancias penales y a la propia Secretaría para que se apliquen las sanciones conducentes.

Respecto a los operativos para detectar transporte en servicio publico con placas particulares, la secretaria señaló que estos se realizan diariamente en todo el estado y actualmente se ha abierto un proceso de regularización de las unidades que operan bajo ese esquema.