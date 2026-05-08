Colectivo chiapaneco pierde textiles en incendio

El colectivo Malacate, enfocado en la producción y difusión de la práctica textil de los Altos de Chiapas, informó que se encuentran fuera de peligro después del incendio que se registró en la nave uno de la Feria Tabasco, en donde se encontraban exhibiendo su trabajo.

A través de sus redes sociales, el colectivo indicó que por el grave incendio que se registró la madrugada del jueves perdieron todas las piezas textiles que ofertaban en el evento. “A pesar de ello nosotras nos encontramos bien, lo más importante es nuestra seguridad y vida”, agregaron.

De igual forma detallaron que se encuentran a la espera de saber cómo el gobierno del estado de Tabasco, así como los organizadores de la feria las apoyaran ante lo que consideraron una lamentable situación.

“Abrazamos a las familias que han perdido en este incidente a familiares y también nos solidarizamos con todas las personas de la nave uno que han perdido su sustento”, expresaron en su comunicado.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su solidaridad y su más sentido pésame para las familias de las víctimas y para todo el pueblo de Tabasco.

“Desde Chiapas, enviamos nuestra fuerza y respaldo a nuestras hermanas y hermanos tabasqueños y al gobernador Javier May Rodríguez, en estos momentos de dolor”, indicó.

El propio gobierno de Tabasco informó que por el incidente fallecieron cinco personas, que, según informó el gobernador Javier May, eran expositores que venían de fuera y que pernoctaron dentro de la nave sin que el personal se percatara de su presencia.

En conferencia de prensa, el gobierno de Tabasco informó que desde el 29 de octubre de 2025 cuentan con un seguro de cobertura amplia vigente, por lo que llevaran a cabo todas las acciones necesarias para cobrarlo y así cubrir y atender todas las necesidades económicas de los familiares de las víctimas, de los expositores y demás personas afectadas.