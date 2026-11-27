Un colectivo de madres buscadoras provenientes de diferentes municipios de la entidad llegaron a la ciudad de Comitán para realizar acciones que las ayuden a localizar a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.

El punto de reunión fue sobre el bulevar, en donde colocaron fichas de búsqueda con fotografías de personas sin localizar en las terminales de transporte que se ubican en el cruce de la 11a y 12a. calle Sur, en las inmediaciones de la Central de Abasto de la ciudad.

Más acciones

Posteriormente hicieron lo mismo en las terminales ubicadas entre la 1a y 2a. Sur Poniente, lugar en donde una de las madres sufrió un desmayo, por lo que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El colectivo de madres buscadoras provienen de municipios de Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez.

El contingente estaba siendo resguardada y apoyada por elementos de la Agencia de Inteligencia e Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Defensa, Guardia Estatal Preventiva y Policía Municipal.