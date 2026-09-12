Colectivos abandonan sus rutas de trabajo

Diversas rutas de transporte público disminuyeron el número de vehículos que circularon por la ciudad, situación que generó una extraordinaria cola de usuarios buscando acceder a alguna unidad que los llevara a su destino en Tuxtla Gutiérrez.

El motivo fue la contratación de las unidades para llevar personas al estadio Víctor Manuel Reyna, donde la mandataria nacional ofreció su informe de Gobierno.

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El pago a los choferes fue de 350 pesos y para los dueños de los vehículos el pago de las cuentas del día o el turno, mientras que en otros casos cobraron unos mil 500 pesos.

Los contrataron agrupaciones y personajes que buscaron facilitar el tránsito a sus compañeros de agrupaciones.

La demanda del servicio de transporte público inició desde las cinco de la mañana y terminó hasta después de las dos de la tarde, cuando los vehículos regresaron a sus rutas habituales.