Colectivos protestarán contra legisladora

La Marcha del Orgullo en Tapachula programada para el próximo sábado tendrá un episodio especial de parte de las organizaciones de la diversidad sexual en Chiapas y en particular de la región para condenar las recientes declaraciones de la diputada local María Isabel Rodríguez Jiménez, quien afirmó estar en contra de la diversidad sexual y sugirió que las personas LGBTIQ+ deberían vivir su identidad “en su casa”.

En entrevista, Rosemberg López Samayoa, representante de la organización Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, afirmó que las expresiones de la legisladora constituyen un mensaje de exclusión que atenta contra la dignidad, la igualdad y los derechos humanos de miles de chiapanecas y chiapanecos, pero sobre todo porque vienen de una legisladora que miente a la sociedad.

Recordó que quien ocupa un cargo público tiene la obligación de representar a toda la ciudadanía, no de imponer prejuicios personales ni de promover discursos que históricamente han alimentado la violencia, la discriminación y el odio hacia la población LGBTIQ+.

Como respuesta, puntualizó que los colectivos alzarán la voz desde el Foro del Mercado Estación, en el marco de la Marcha del Orgullo Tapachula, la cual se realizará este próximo sábado 20 de junio.

“No marchamos para pedir permiso para existir; marchamos para exigir respeto, igualdad y una vida libre de discriminación, no regresaremos al silencio, no volveremos al clóset y no permitiremos que el odio tenga la última palabra”, finalizó.