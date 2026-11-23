El transporte público colectivo en la capital chiapaneca continúa siendo motivo de preocupación para peatones y automovilistas; una de las principales quejas ciudadanas en Tuxtla Gutiérrez se produce cuando las unidades realizan el ascenso y descenso de pasajeros a mitad del arroyo vehicular y en medio del tráfico vial.

Recientemente en redes sociales se reportó una unidad con número económico 43-01, perteneciente a la ruta 43, donde se aprecia a un pasajero abordando la unidad mientras la puerta lateral permanece abierta entre hileras de coches en movimiento y en detención temporal.

No respetan las zonas de ascenso

La falta de respeto hacia las zonas fijas de ascenso y descenso así como la improvisación al conducir se han vuelto una constante en la ciudad.

Esta maniobra, realizada en carril central sin acercarse a la banqueta ni buscar un espacio seguro, expone directamente al usuario a sufrir un atropellamiento o provocar una colisión por alcance con otros automóviles particulares y taxis que transitan a pocos centímetros.

A pesar de que las unidades cuentan con la leyenda preventiva de “paradas continuas”, esto no exime a los operadores del reglamento de tránsito ni de la responsabilidad civil y humana de salvaguardar la integridad de quienes hacen uso del servicio.

Esta situación obliga a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas intervenir para evitar que este tipo de acciones continúen normalizándose en la ciudadanía, aunque la responsabilidad también recae en las mismas personas para erradicar estás prácticas.