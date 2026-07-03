Colegio de Ingenieros Civiles cumple 25 años

En una jornada de reflexión sobre el fortalecimiento gremial y la responsabilidad social, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI celebró el Día Nacional del Ingeniero en sus instalaciones, escenario en el cual se develó la placa conmemorativa por el 25 aniversario de la fundación del organismo.

?Al dar la bienvenida, el presidente del XII Consejo Directivo, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, destacó que esta fecha es idónea para reconocer la vocación, el esfuerzo y el compromiso de quienes construyen el desarrollo social.

“Este año la celebración tiene un significado muy especial, ya que conmemoramos 25 años de historia de nuestra institución. En este Día Nacional del Ingeniero, todos somos siglo XXI”, afirmó el dirigente.

Durante el encuentro, el presidente del colegio, junto a su Consejo Directivo, expresidentes, titulares de delegaciones y agremiados, develó la placa de aniversario, recordando la visión de aquel grupo de entusiastas profesionales que en 2001, encabezados por Ricardo García Vidal, se unieron impulsados por ideas de vanguardia.

El camino institucional sumó retos importantes, desde su conformación legal originaria con el nombre de Colegio de Ingenieros Civiles y Constructores Siglo XXI A.C. hasta la obtención de su registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, lo que derivó en su identidad y nombre actual bajo la gestión del ingeniero Jorge Zárate Vázquez, primer presidente del Consejo Directivo.

?La consolidación patrimonial llegó durante la administración del Víctor Hugo Ruiz Hernández con la adquisición del terreno de la sede actual, cuya primera piedra se colocó el 27 de junio de 2009.