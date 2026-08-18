Colegio de Ingenieros, con presencia en las regiones

El XII Consejo Directivo del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, encabezado por su presidente, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, refrendó su compromiso de continuar respaldando el trabajo que realizan las delegaciones en las distintas regiones de Chiapas, esto al participar en las celebraciones por los aniversarios de las delegaciones VII Sierra Mariscal, con sede en Frontera Comalapa y III Zona Meseta Frontera, con sede en Las Margaritas.

En Sierra Mariscal–Frontera Comalapa, se celebró el 4º aniversario de la Delegación VII, reconociendo el trabajo y liderazgo de su delegado, Eulise Gamaliel de León Mauricio, así como el compromiso de quienes han contribuido a fortalecer la participación gremial, la capacitación y la unidad de las y los ingenieros civiles de la región.

Por su parte, en Las Margaritas, se conmemoró el 15º aniversario de la Delegación III Zona Meseta Frontera, destacando la trayectoria y aportación de esta representación al fortalecimiento de la ingeniería civil, con una felicitación especial a su delegado, Artemio Vázquez Álvarez, por su liderazgo y dedicación.

Vínculo

El presidente, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, reiteró que cada una de las delegaciones representa un vínculo fundamental entre el Colegio y las y los profesionales de la ingeniería civil en las distintas regiones del estado, por lo que el Consejo seguirá acompañando y respaldando a sus actividades.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de las delegaciones contribuye directamente al crecimiento del gremio, al generar espacios para la capacitación, actualización profesional, participación colegiada y construcción de vínculos entre las y los ingenieros civiles.

Con estas celebraciones, dijo, el XII Consejo Directivo reconoce la historia y los logros alcanzados por ambas delegaciones y refrenda su voluntad de continuar construyendo, de manera conjunta, el presente y futuro de la ingeniería civil en Chiapas, fortaleciendo la unidad y participación de quienes integran el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI.