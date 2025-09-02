Colegio de Médicos busca reagruparse

La educación médica continua y la certificación como profesionales de la salud son parte de los objetivos del Colegio de Médicos Generales del Estado de Chiapas, que presentó su plan de trabajo 2025-2026 ante directores y directoras de planteles que ofrecen la carrera de medicina en la entidad.

Abraham Velázquez, médico miembro del Consejo Directivo, comentó que buscan promover la actualización continua de todas y todos los médicos generales mediante simposios, congresos, pláticas, así como incentivar una adecuada relación médico-paciente, ayudando a generar una cultura preventiva.

Retomarán actividades

Mencionó que, actualmente hay 200 socios activos, pocos debido a que están en fase de reactivar el colegio, ya que a partir de la pandemia suspendieron todas las actividades, por eso buscan que los médicos generales se vuelvan a sumar.

Cuentan con la certificación como colegio, además, uno de los requisitos es que cada miembro esté certificado según los estatutos nacionales, porque eso quiere decir que están actualizados y su atención será mejor.

Manifestó que en la actualidad la cultura preventiva es un poco limitada, debido a que el paciente, por lo general, llega a consulta cuando ya tiene días o semanas con síntomas y haberse automedicado primero, además, tratándose de enfermedades como la diabetes o hipertensión, el control en muchos casos no es adecuado.

Primer contacto

El médico general, como primer contacto, debe promover con el paciente una buena alimentación, actividad física, hacerse un chequeo general cada año, llevar un buen control de padecimientos, pero en muchos casos el paciente no colabora y no sigue indicaciones por diversos factores.

El tema económico también es un factor, el médico mencionó que en el ámbito privado lógicamente incrementan los costos para el paciente, y si este no cuenta con los recursos suficientes, le será difícil comprar su tratamiento.