Colegio Siglo XXI visibiliza el liderazgo femenino

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, a través de su Comisión de Mujeres Ingenieras, llevó a cabo el foro “Voces que inspiran, mujeres que construyen el futuro”, un espacio de diálogo orientado a visibilizar el liderazgo femenino en un sector históricamente dominado por hombres.

Elizabeth Anel Borraz Alegría, coordinadora de la comisión, destacó que estos encuentros permiten reconocer el talento y la participación de las mujeres en el ámbito profesional, además de fortalecer redes de apoyo entre profesionistas. Subrayó que la conmemoración del 8M invita no solo a celebrar avances, sino también a reflexionar sobre los retos pendientes en materia de igualdad sustantiva.

Equidad de género

Al dar la bienvenida, el presidente del XII Consejo Directivo del colegio, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, reconoció el liderazgo, compromiso y aportación de las ingenieras que fortalecen al gremio y contribuyen al desarrollo de la ingeniería en Chiapas. “Ustedes son pieza clave en la construcción de un futuro más equitativo y próspero para nuestra entidad”, expresó.

Como invitada especial, la directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, subrayó que el sureste del país avanza con fuerza en la agenda nacional de participación con equidad de género en el sector hídrico. Destacó la importancia de romper paradigmas y abrir camino a las nuevas generaciones de ingenieras.

La diputada local Flor de María Guirao Aguilar agradeció la invitación al foro y subrayó la relevancia de seguir promoviendo la igualdad de género, el respeto y la participación activa de las mujeres en todos los sectores de la vida social. “Desde el Congreso, seguiremos impulsando agendas que garanticen derechos y oportunidades para todas”, señaló.

Ponencia

Durante su ponencia magistral, la ingeniera Marian Yuriria Coronel Velázquez abordó el momento clave que viven hoy las mujeres y su papel estratégico en la construcción de escenarios más equitativos y productivos, motivando a las asistentes a seguir abriendo brecha en sus respectivas áreas.

Posteriormente se desarrolló un foro con la participación de Tania Lucía Vila Cisneros, en representación de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; Isela Guadalupe Cordero Jiménez, responsable de Vinculación de la Facultad de Ingeniería de la Unach; y Violeta López Pereyra, vocal del Consejo Directivo del colegio.