Coleto asistirá a Juegos Sordolímpicos de Tokio

Reynaldo de Jesús Vázquez López, originario de San Cristóbal de Las Casas, fue seleccionado en la disciplina de futbol por la Federación Mexicana de Deportes para Sordos, para asistir a los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025.

Su padre, Reynaldo Vázquez, dio a conocer en entrevista con la prensa que esta actividad mundialista se llevará a cabo del 15 al 26 de noviembre de este año. Dijo que su hijo ha obtenido varios reconocimientos por su participación en varios estados de la República, logrando varias medallas de primeros lugares.

Fue seleccionado luego de su participación en competencias realizadas en diversos lugares del país y es el único chiapaneco que participará en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025, en la disciplina de futbol. Comentó que para poder viajar al país nipón está solicitando el apoyo de la ciudadanía para obtener recursos económicos para el traslado, hospedaje y alimentación.

Cabe señalar que las Sordolimpiadas son unas “Olimpiadas internacionales para personas sordas”. Se trata de un evento multideportivo internacional para atletas sordos que se celebra cada cuatro años y está organizado por el Comité Internacional de Deportes para Sordos (ICSD).