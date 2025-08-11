Coleto participará en el Triatlón de Australia

Emilio Burguete Arellano, de 20 años de edad, originario de San Cristóbal de Las Casas, fue seleccionado para participar en el mundial de Triatlón que se llevará a cabo el mes de octubre del 2025, en Australia.

Emilio Burguete Arellano dio a conocer a la prensa que para sufragar sus gastos realiza dos rifas, por lo que solicita la colaboración de la población y de las autoridades en sus tres niveles, para poder cumplir con la invitación de representar a México en el país de Oceanía.

El Triatleta coleto actualmente estudia en Zapopan Jalisco la carrera de fisioterapia, pero desde hace tiempo practica el triatlón.

Mencionó que en la competencia realizada en Huatulco ocupó el primer lugar, logrando ser seleccionado para el encuentro mundial de Triatlón en Wollongon Australia, en el mes de octubre.

Competencia

El triatlón se realizará del 15 al 19 de octubre, “es un deporte que comprende tres disciplinas de resistencia: natación, ciclismo y atletismo”.

Dijo que son las tres distancias que hay que competir, la distancia olímpica en natación es de mil 500 metros, ciclismo 40 kilómetros y el maratón de 10 kilómetros.

Daniela Burguete Arellano, Nutrióloga Deportiva y hermana de Emilio, hizo un llamado a la población a que ayuden a su hermano, comprando un boleto de la rifa de un teléfono Iphone y otro artículo, los interesados pueden llamar al número de celular 967-15-16-732.