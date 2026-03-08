Colitis ulcerosa afecta a las mujeres

Muchas mujeres con rutinas exigentes que combinan trabajo, responsabilidades familiares y múltiples actividades, suelen atribuir síntomas como diarrea persistente o dolor abdominal al estrés o a lo que comieron; sin embargo, esos signos también pueden ser manifestaciones tempranas de colitis ulcerosa.

Ceriolith Tenorio Flores, gastroenteróloga y especialista en endoscopia gastrointestinal, comentó que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que afecta al colon. Provoca inflamación en la mucosa intestinal y eso ocasiona diarrea crónica, dolor abdominal y urgencia para evacuar.

Retrasos

En México se estima una prevalencia cercana a 27 casos por cada 100 mil habitantes. El diagnóstico puede retrasarse por no buscar atención médica oportunamente, ya sea porque los síntomas pueden atribuirse a otras condiciones o porque se confunden con infecciones.

Destacó que cuando los signos no son tan severos o en etapas iniciales, muchas mujeres intentan controlar los indicios digestivos cambiando su dieta, evitando ciertos alimentos o usando medicamentos para la diarrea.

Sin embargo, aunque puedan lograr limitar parcialmente algunos signos, estas medidas no tratan la inflamación del colon que caracteriza a la enfermedad.

Cuando los síntomas se atribuyen únicamente al estrés o a la alimentación, el diagnóstico puede retrasarse y la enfermedad avanzar sin atención médica adecuada.