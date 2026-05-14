Colocan madres buscadoras fichas de búsqueda

Un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas arribó la mañana del miércoles al municipio de Cintalapa, sostenidas por la esperanza de tener algún dato de sus familiares, realizaron la colocación de fichas de búsqueda en el municipio. Autoridades realizaron el acompañamiento en todo momento, incluso ayudando en la actividad.

Cerca de siete mujeres pertenecientes a Madres Buscadoras de Chiapas, recorrieron vialidades de alto flujo de personas para colocar fichas de búsqueda de sus familiares.

“En esta ocasión venimos a Cintalapa como parte de la agenda de búsqueda, vamos a estar en el centro pegando las hojas en partes estratégicas, pedimos a la ciudadanía que cuide las fichas y que no las arranquen, ya que al ver los rostros podrían dar algún dato de su ubicación”, señaló una de las afectadas.

Respaldo

En ese sentido, el grupo fue apoyado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Fiscalía del área de Desaparecidos, Guardia Estatal Preventiva y elementos municipales, manteniendo el seguimiento por algunas vialidades del municipio.