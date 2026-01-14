Colonia lleva dos meses sin servicio de agua

Desde hace dos meses, la colonia Insurgentes carece de servicio de agua. Habitantes indican que, al principio, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) no les dio un motivo en específico. Poco después, les mencionaron era por una tubería rota que, dijeron, estaban buscando, pero únicamente dejaron rota la calle.

En un comunicado oficial, Sapam informó que la suspensión del servicio se debe a afectaciones en la red eléctrica principal que alimenta la subestación del sistema del pozo Convivencia Infantil.

Acciones urgentes

La institución indicó que ya se está trabajando de forma coordinada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que, por el momento, se está realizando acciones urgentes como abastecer de agua potable mediante pipas, priorizando las calles con mayor afectación.

Sin embargo, un ciudadano indicó que son los colonos quienes han tenido que comprar pipas privadas. Fue hasta hace unos días que mandaron dos pipas para repartir en tres calles, donde el servicio ha sido irregular, dando agua cada 15 o 20 días y con líquido muy sucio.

Caso similar es la que vive la colonia Villa Real en la que llevan 15 días sin agua, zona en la cooperan entre dos o tres para comprar pipas.

Lamentaron que mientras las colonias padecen esta situación, Protección Civil (PC) descarga varias pipas para desinstalar la pista de hielo en el Museo de San Cristóbal (Musac).