Colonia maya, ejemplo de lucha y resistencia

Con su lucha y resistencia de hace más de 20 años para defender el territorio, la colonia Maya se ha convertido en un oasis en San Cristóbal y al mismo tiempo en una piedra en el zapato de las autoridades.

“Dicen que a los habitantes de la colonia Maya nada nos gusta, que por todo protestamos, que somos revoltosos, pero no; lo que pasa es que hemos aprendido a defender nuestros derechos, a no permitir que nos impongan nada”, dijo Eustasio Hernández, presidente de la mesa directiva.

Su primer acto de resistencia, recordó Pedro Álvarez, uno de los colonos, ocurrió en 1998 cuando el empresario hotelero y gasolinero, Oscar Liévano, intentó instalar una gasera en terrenos que colindan con la Maya.

“Nos organizamos, hicimos un plantón de 15 días hasta que se fueron los camiones. Ya habían colocado tres tanques conocidos como salchichas para distribuir el gas y ya lo repartían”, agregó.

Dijo que el entonces presidente de la colonia, Pedro Pinacho, fue amenazado, pero los colonos lo respaldaron. “Fue la primera lucha fuerte que hicimos. Bloqueamos las entradas y así logramos que se fueran los trabajadores”.

Martín López López, otro de los vecinos, señaló que en esa ocasión se organizaron y macharon, “incluyendo niños de primaria, acudimos al cabildo de San Cristóbal y rápido revocó los permisos”.

Se unió toda la colonia en la que viven más de 400 familias, secundó Pedro Álvarez, quien manifestó que Liévano, empresario con mucho poder, intentó poco después construir en los mismos terrenos el fraccionamiento llamado La Moraleja, de 268 casas, lo que originó nuevas acciones de resistencia.

Dijo que ante las protestas de los colonos redujo el número a 200 viviendas y terminó proponiendo que fueran 60, pero también “se logró echar abajo el proyecto, gracias a una zanja de infiltración que se construyó en límites de la colonia y sus terrenos.

“Si hubiéramos permitido que se construyera un dren pluvial como se había propuesto, ya tendríamos el fraccionamiento La Moraleja al lado de la Maya”, aseveró.

Lucha social

Entrevistados en el salón de usos múltiples, Lucía Moshán Moshán, otra de los integrantes de la mesa directiva, expresó que el empresario pretendía construir La Moraleja en tres hectáreas propiedad del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovisste).

Martín López explicó que en 1991 el Fovissste intentó construir, pero por la inclinación del terreno declinó y decidió venderlo, por lo que lo subastó, “pero ignoramos en qué situación está actualmente”.

Afirmó que “la zanja de infiltración se construyó para que no se inunde la colonia y para obstruir el paso de los vehículos hacia el terreno ubicado al pie del cerro. Un día entraron 40 camiones que acarreaban material. Se cerró el paso y se decidió hacer la zanja”.

Pedro Álvarez explicó que la zanja puede captar hasta 120 mil litros, pues tiene 65 metros de largo por 1.20 metros de ancho y 1.20 de profundo.

López abundó: “El agua se queda ahí. No tiene desagüe. Solo dos veces se ha desbordado. Esa es la propuesta que hemos hacho para toda la ciudad que cada vez se inunda más. Que se hagan zanjas o pozos, en las partes altas; no se necesitan grandes obras para que los barrios de abajo no se inunden y no se necesita nada de cemento”.

Contó que la zanja de infiltración les costó tres mil pesos del diesel que pagaron. “La primera parte se hizo por acuerdo con el operador de la máquina que quedó atrapado y se acordó que hiciera la zanja para que se fuera; hizo los primeros 15 metros”.

Afirmó que “esa vez nos demandó Óscar Liévano, pero no nos acusó de secuestro, sino de pandillerismo. Tres veces le negaron la orden de aprehensión, pero luego le pidió al operador de la máquina que estuvo retenido completara la demanda, agregando secuestro para acusar ya no a dos personas, sino a cuatro más”.

Respaldo internacional

A la par de la resistencia y lucha política, los colonos tuvieron que enfrentar la vía jurídica, ya que Liévano Narváez logró que un juez liberara orden de aprensión en contra de seis directivos y pobladores de la colonia Maya, pero gracias a su lucha y resistencia, lograron que en julio pasado la Fiscalía General del Estado se desistiera de la acción penal de los cargos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, incitación a la violencia, ataques a las vías de comunicación y secuestro.

La Maya fue acompañada en su lucha por diferentes organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional que lanzaron la campaña denominada “#ProtestarNoEsUnCrimen, “con la que dimos a conocer que en México defender el territorio pone en riesgo la libertad de las personas”.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, Edith Olivares, dijo apropósito del desistimiento de la acción penal que “la Maya nos ha enseñado que defender el territorio se hace con y para la organización comunitaria. Defendiendo el territorio que ocupa su colonia, la Maya, defiende y fortalece su comunidad”.

Gracias a su lucha, acompañada en diversos momentos por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el pasado 20 de octubre en San Cristóbal, la colonia recibió en 2022 el premio ambiental Mariano Abarca, de 230 organizaciones, convirtiéndose en el primer proyecto urbano en recibir el galardón.

“Aspiramos a ser una especie de Cherán guardando las diferencias. Queremos ser como una lucecita, no por ser ejemplo, sino una piedra que incomode a las autoridades”, afirmó Martín López, quien recordó que el lema de la colonia es “La Maya existe porque resiste”, y sobre todo que “no nos vendemos”.