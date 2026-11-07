Colonias de San Cristóbal se quedan sin agua

Debido a una falla inesperada en el transformador que suministra de energía eléctrica a los equipos de bombeo del sistema Peje de Oro, varias colonias de San Cristóbal de Las Casas se quedaron sin agua en sus domicilios desde este viernes.

Medida

El sistema de agua potable (Sapam) informó que debido a la falla (corto circuito) fue necesario suspender la distribución de manera temporal.

Entre las colonias afectadas están: Revolución Mexicana, 31 de Marzo, Anexo 31 de Marzo, 14 de Septiembre, 4 de Marzo, Barrio del Cerrillo (parte alta), Mercado Público José Castillo Tiélemans, 5 de Mayo, Sonora, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, Peje de Oro, El Carmen, Primero de Enero, Santa Cecilia, por solo citar algunas.

Al respecto, Sapam informó que personal del organismo ya se encuentra en coordinación con la CFE para dar seguimiento a los trabajos para atender la falla y restablecer la operación del sistema.

El organismo exhorta a la población de las zonas señaladas a tomar las previsiones necesarias y agradece la comprensión ante esta contingencia.