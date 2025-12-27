Colonias llevan más de 15 días sin agua por bomba descompuesta

Elena Castillo, habitante del fraccionamiento Providencia de San Cristóbal de Las Casas denunció que su zona lleva más de 15 días sin agua, lo que la ha obligado a comprar pipas que llegan a costar hasta 600 pesos.

En ese sentido lamenta la falta de interés de parte del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), Carlos Alberto González, dado a que ella, como usuaria del servicio, paga de forma adelantada su cargo.

Origen de los problemas

Indica que la inestabilidad en el servicio empezó desde hace un año, cuando el rembombeo “La Era”, que abastece de agua a su zona, se averió. Pasaron un mes sin el vital líquido porque de acuerdo a Sapam, no había recursos para comprar nuevos aparatos.

A Elena le sorprende que, durante la gestión del director anterior, Jesús Carmona, el abastecimiento de agua se dio diariamente, incluso en época de pandemia. “No había descompostura de bomba ni de nada” agrega.

El último aviso de la suspensión de servicio se dio a través de redes sociales: “No avisan con tiempo para ser prevenidos con el uso de este vital elemento”, señala.

Desde ese momento, llamó a Sapam para pedir que la apoyaran con una pipa de agua, misma que tardó en llegar 15 días. “Y solo rellenan lo que alcance durante los cinco minutos que tienen abierta la llave”.

Mal trabajo del ayuntamiento

La ciudadana considera que no hay una coordinación entre el director de Sapam y la presidenta municipal, Fabiola Ricci, a quien dice admirar y le pide encarecidamente que preste atención a las necesidades que tiene San Cristóbal. Por último, Elena Castillo llamó a que la ciudadanía también sea cumplida con sus pagos, pues muchas veces Sapam argumenta falta de recursos.