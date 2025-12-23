Colonias se quedan sin el servicio de agua

Más de una veintena de colonias y fraccionamientos de San Cristóbal de Las Casas se quedaron sin el servicio de agua en sus domicilios desde el pasado fin de semana a consecuencia de una falla mecánica en el equipo de rebombeo.

En un comunicado el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam) informó que es una suspensión temporal en tanto el personal corrige la avería, sin precisar cuántos días puede tardar.

Las zonas afectadas son: fraccionamiento Fstse 2000, Las Haciendas, segunda ampliación Nueva Maravilla y La Vista. Así como las colonias: El Carmen, San José, El Vergel, América Libre, Azteca, Hospital Esquipulas, segunda cerrada la Era, Callejón del Molino, Puerta del Sol, Bosques del Huitepec, entre otros.

El organismo de agua informó que esperan restablecer cuanto antes el servicio, por lo que pide a los usuarios su comprensión.

Cabe señalar que esta situación ocurre en pleno periodo vacacional, cuando muchas familias reciben a sus seres queridos provenientes de otros lugares.