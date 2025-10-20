Colonias se quedarán sin agua en San Cristóbal de Las Casas

Varias colonias y fraccionamientos de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas se quedarán sin servicio de agua en sus domicilios, por trabajos de mantenimiento que realizará la autoridad en el pozo profundo de “Convivencia Infantil”.

El Sistema de Agua Potable Municipal (Sapam) reportó a los usuarios a través de un comunicado de la suspensión temporal del suministro.

Que debido a trabajos de mantenimiento en dicho pozo, el cual abastece a diversas colonias y fraccionamientos del sector, “la suspensión será a partir del martes 21 de octubre, estimando restablecer el servicio el sábado 25 de octubre del 2025”.

Las colonias que se verán afectadas son: Explanada Huitepec, Huitepec, Alcanfores, San Vicente (jubilados y pensionados), Panorama Huitepec, Insurgentes, Rosas Blancas, Avenida Laguna Esmeralda, Tienda Walmart y privada Tomás Moro.

Ante esta situación, el Sapam recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias, almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso durante el periodo de suspensión.

Finalmente, el organismo de agua agradece la comprensión de la población y al mismo tiempo da a conocer que el mantenimiento que realizarán es con el objetivo de brindar una mejor atención.