Colonias sin luz ante explosión de transformador

Diversas colonias de la ciudad de Tonalá se quedaron sin energía eléctrica durante al menos cinco horas, debido a la explosión de un transformador que se encontraba en malas condiciones.

Vecinos de las colonias Cocoteros, Serdán primera sección y Lomas de San Francisco fueron algunos de los afectados por este desperfecto. Detallaron que ya tenían varias semanas que habían reportado la situación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto con la finalidad de que arreglaran el artefacto, sin embargo no les hicieron caso.

La falta de energía eléctrica provocó que productos como pescado, queso y carnes se descompusiera.

Molestia entre los vecinos

Enojados por la situación, compartieron que no es posible que los vecinos de las colonias no tengan el respaldo de Comisión Federal, pese a que realizan los reportes correspondientes, sin embargo la CFE hace caso omiso y espera que sucedan los problemas.

Comentaron que la energía eléctrica se fue sin motivo alguno como a las 11 de la noche del pasado jueves, y regreso hasta las cuatro de la madrugada del viernes, por lo que pidieron a la mencionada dependencia a que den seriedad a su trabajo.