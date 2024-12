Colonos piden información sobre obra inconclusa

Habitantes de la colonia Primero de Enero, ubicada en el norte de San Cristóbal de Las Casas, pidieron a la alcaldesa Fabiola Ricci Diestel que les informe sobre cuál es la situación de una obra que el ayuntamiento anterior dejó inconclusa.

Habitante

Jacinto Vázquez Sántiz, presidente de la mesa directiva de la colonia, explicó que la obra, que consiste en la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Playas del Carmen, está parada desde el pasado 17 de octubre.

“Es una inconformidad de los habitantes de la colonia, la administración municipal de Mariano Díaz Ochoa dejó iniciada la pavimentación de la calle y la constructora recibió el 50 por ciento de los más de cinco millones 900 mil pesos que costará, según el expediente técnico”, detalló.

Acompañado de otros directivos y colonos, manifestó que “esperábamos que la administración de la actual alcaldesa Fabiola Ricci Diestel nos atendiera, ya que no nos han informado nada de si se va a continuar o no, pero no nos han atendido”.

Aseguró que, “no tenemos la visita de nadie, a pesar de que hemos solicitado mediante un oficio que hagan un recorrido. Nos dicen que el supervisor de obras ya acudió sin el consentimiento de nosotros y que la pavimentación lleva un 20 por ciento de avance”.

El problema

Jacinto, mencionó, “el problema es que los vecinos ya se quieren levantar, que ejerzamos presión ante la Presidencia Municipal, pero les dijimos que agotaremos primero toda la plática e instancias correspondientes para saber a ciencia cierta qué está pasando con nuestra obra”, dijo.

Sostuvo que la no conclusión de la calle está causando perjuicios a los colonos porque, los que tienen vehículos, por ejemplo, no los pueden guardar en sus casas, sin que tienen llevarlos a otro lado y ya ha habido daños materiales”.

“La exigencia de los colonos es que se le dé atención en lo inmediato a la obra. Se supone que el 50 por ciento ya fue pagado y que supuestamente el ayuntamiento anterior dejó etiquetado el resto de los recursos”, sostuvo.

El directivo comentó que el responsable de la empresa les ha dicho que en la Presidencia no lo han atendido, por lo que “esperamos que este jueves acudamos juntos al Ayuntamiento para ver qué nos dicen”, remarcó.

“La petición a la presidenta municipal es que nos atienda y nos informe cuál es la situación de la obra” que consta de 600 metros.